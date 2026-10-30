Новая уязвимость Android позволяет обрывать звонки
Новости

Невидимые SMS могут обрывать звонки на Android, включая экстренные

Атаку через SMS воспроизвели на Google Pixel и Samsung Galaxy.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 14:38
Невидимые SMS могут обрывать звонки на Android, включая экстренные

Исследователь безопасности Марк Блащик раскрыл уязвимость Android: специально подготовленное SMS без действий владельца вызывает сбой службы телефонных вызовов. Атака обрывает текущие разговоры, включая звонки экстренным службам, сообщает Android Authority.

Вредоносное сообщение не появляется во входящих, но система может пытаться обработать его снова, вызывая повторные сбои. По словам Блащика, около 20 таких SMS способны сделать телефон практически непригодным для использования и вызвать циклическую перезагрузку.

Сброс до заводских настроек не гарантирует длительного восстановления: оператор может повторно доставить проблемные сообщения. Для восстановления без удаления данных может потребоваться подключение к компьютеру и ручная очистка всех SMS. Исследователь воспроизвёл атаку на Google Pixel и Samsung Galaxy. Уязвимый код присутствует начиная с Android 12, но риск зависит от наличия исправления на устройстве.

Блащик сообщил Google об ошибке 5 мая 2026 года, а 29 октября опубликовал работающую демонстрацию атаки. Записи разработки Android указывают на создание исправления 15 июня: оно обрабатывает ошибку и удаляет проблемное сообщение. По данным GrapheneOS, Google передала исправление через предварительные обновления безопасности ещё в июле.

Читайте в Телеграм
Выбор редакции

Красивые.
А как звучат?

Читать обзор

Разбираемся, кому подойдут Nothing Headphone (1) Pro.

Главное по теме

Новости Google упростит установку сторонних магазинов на Android с 1 декабря

С 1 декабря участники получат упрощённую установку, но пока только за пределами США.
Новости Google ограничит доступ приложений к изменению контактов в Android 18 Новости Google представила Genie 4 для создания интерактивных миров со звуком

Похожие материалы

Google Pixel iOS портировали на смартфоны Google Pixel, Nothing Phone и REDMI

Прошивку Apple удалось запустить на устройствах даже без получения root-прав.

 Android Android Auto получил ИИ-прокачку: Gemini теперь использует личные данные водителя

Доступ Gemini к личным данным в Android Auto можно заблокировать в любой момент.

 Google Google открыла код TorchTPU для переноса приложений PyTorch на TPU

Проект TorchTPU позволяет переносить приложения PyTorch без переписывания кода.

 Google Сбой в Google Cloud нарушил работу банков и судов в Великобритании

Сервисы Google Cloud снова работали у большинства клиентов к 15:00 по лондонскому времени.

Скидки и подборки

Лучшие компактные планшеты: 5 моделей, которые помещаются в руку Приложения недели: управление окнами, передача файлов без облака и другие находки 7 премиальных аксессуаров для iPhone 17 Pro и 18 Pro, которые хочется себе Техника для уборки дома: 5 полезных приборов, которые экономят время Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу Что купить для дома: 5 приборов, которые экономят время каждый день

Последние новости

Вышло обновление DroidDeck 0.6.7 с Xbox Cloud Gaming и Battle.net Apple прокомментировала отсутствие 120-герцового дисплея в новом iPad Mini Дешёвые ноутбуки нарасхват: Intel не справляется со спросом на процессоры Ультрафлагман OPPO Find X10 Ultra может не получить топ-чип Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Binance раскрыла возможную причину взлома на $6,3 млрд: всё началось с ноутбука сотрудника Все новости
Закреплено
iPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаiPhone 18 Pro vs iPhone 17 ProRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодноiPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаiPhone 18 Pro vs iPhone 17 ProRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодно

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый 10 000 на спине айфона. Обзор Baseus PicoGo AM52

30 октября · Apple

10 000 на спине айфона. Обзор Baseus PicoGo AM52

Qi2.2 на 25 Вт, провод на 45 Вт и алюминиевый корпус толщиной 16 мм.
  1. 27 Окт

    Nothing

    Обзор Nothing Headphone (1) Pro: красивые, необычные и не для всех

    Обзор Nothing Headphone (1) Pro: красивые, необычные и не для всех
  2. 25 Окт

    Raskat

    Зачем крутить педали, если есть мотор? Обзор RASKAT E-MTB от Яндекс Фабрики

    Зачем крутить педали, если есть мотор? Обзор RASKAT E-MTB от Яндекс Фабрики
  3. 22 Окт

    Samsung

    Обзор Samsung Odyssey G8 G80HF: один монитор вместо двух

    Обзор Samsung Odyssey G8 G80HF: один монитор вместо двух
  4. 21 Окт

    HUAWEI

    Обзор HUAWEI MatePad SE 11″: недорогой планшет для учёбы, фильмов и повседневных задач

    Обзор HUAWEI MatePad SE 11″: недорогой планшет для учёбы, фильмов и повседневных задач
  5. 12 Окт

    Honor

    HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?

    HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?
Смотреть все обзоры →