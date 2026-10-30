Невидимые SMS могут обрывать звонки на Android, включая экстренные

Исследователь безопасности Марк Блащик раскрыл уязвимость Android: специально подготовленное SMS без действий владельца вызывает сбой службы телефонных вызовов. Атака обрывает текущие разговоры, включая звонки экстренным службам, сообщает Android Authority.

Вредоносное сообщение не появляется во входящих, но система может пытаться обработать его снова, вызывая повторные сбои. По словам Блащика, около 20 таких SMS способны сделать телефон практически непригодным для использования и вызвать циклическую перезагрузку.

Сброс до заводских настроек не гарантирует длительного восстановления: оператор может повторно доставить проблемные сообщения. Для восстановления без удаления данных может потребоваться подключение к компьютеру и ручная очистка всех SMS. Исследователь воспроизвёл атаку на Google Pixel и Samsung Galaxy. Уязвимый код присутствует начиная с Android 12, но риск зависит от наличия исправления на устройстве.

Блащик сообщил Google об ошибке 5 мая 2026 года, а 29 октября опубликовал работающую демонстрацию атаки. Записи разработки Android указывают на создание исправления 15 июня: оно обрабатывает ошибку и удаляет проблемное сообщение. По данным GrapheneOS, Google передала исправление через предварительные обновления безопасности ещё в июле.