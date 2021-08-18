Представлен Pixel 5a 5G — последний смартфон с блоком питания в комплекте

Компания Google представила новый смартфон Pixel 5a 5G. Это новинка среднего уровня с соответствующим оснащением.

Модель получила OLED-дисплей с диагональю 6,34 дюйма, разрешением 2400х1080 и частотой обновления 60 Гц. Внутри установлен процессор Snapdragon 765G с 6 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4X и 128 ГБ постоянной памяти.

Модель получила те же камеры, что были в старой версии. Это модули на 12 МП (основной) и 16 МП (сверхширокий). А вот аккумулятор стал более ёмким — 4680 мАч. Беспроводной зарядки по-прежнему нет, но проводная обеспечивает мощность в 18 Вт. К слову, она будет идти в комплекте.

Отдельно отметим защиту от воды и пыли по стандарту IP67. Сам корпус выполнен из алюминия. Цена вопроса 450 долларов (примерно 33 тысячи рублей по курсу). Старт продаж в США запланирован на 26 августа. В России официальных продаж не будет.

При этом отмечается, что новые смартфоны Pixel 6/6 Pro будут лишены штатной зарядки. Таким образом, Pixel 5a 5G будет последней моделью такого типа. В компании считают, что у пользователей и так есть дома куча зарядных устройств.