Google может выпустить смартфон Pixel Ultra

Популярный инсайдер Ice Universe сообщил, что Google работает над смартфоном с названием Pixel Ultra. Видимо, теперь флагманы любых производителей будут иметь приставку «Ultra».

Пока об устройстве есть только слухи. Процессором может послужить Google Tensor G2, также Pixel Ultra приписывают экран с разрешением QHD+ и керамическую заднюю панель. Подтверждений этой информации или рендеров пока нет.

Представить Pixel Ultra могут не раньше следующего года.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!