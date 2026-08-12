Google представила новую линейку Pixel 11. Смартфоны снова подорожали

Google официально представила смартфоны Pixel 11. Как и годом ранее, в серию вошли четыре модели: Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL и складной Pixel 11 Pro Fold. Все новинки работают на новом процессоре Tensor G6.

Одной из самых необычных фишек Pixel 11 Pro и Pro XL стал RGB-индикатор HiLight, встроенный в блок камер. Он может загораться разными цветами при уведомлениях, взаимодействии с контактами и работе с Gemini.

Базовый Pixel 11 получил обновленную 48-Мп основную камеру и зум до 30x. Pro-модели оснащаются более яркими дисплеями с пиковой яркостью до 3600 нит, улучшенными основной и телефотокамерами, а максимальный цифровой зум вырос до 120x. В серии также появились новые функции съемки на базе ИИ, включая Magic Capture.

Pixel 11 Pro Fold получил более яркий внутренний экран, уменьшенные рамки и переработанную конструкцию. Складная модель также перешла на Tensor G6 и получила обновленные камеры.

Цены заметно выросли. Pixel 11 стоит от $899, Pixel 11 Pro от $1099, Pixel 11 Pro XL от $1299, а Pixel 11 Pro Fold от $1899. По сравнению с прошлым поколением смартфоны подорожали на $100.