Google похоронила Pixel Tablet спустя всего три года

Google, похоже, окончательно свернула продажи Pixel Tablet. Планшет исчез из фирменного интернет-магазина компании, а вместе с ним из навигации Google Store пропал целый раздел с планшетами.

Страница Pixel Tablet теперь перенаправляет пользователей на главную Google Store. Незадолго до удаления устройство уже было отмечено как отсутствующее в продаже. Фирменные аксессуары, включая чехол и док-станцию с динамиком, пока остались в каталоге, однако большинство из них также недоступны.

Pixel Tablet представили в 2023 году. Google пыталась совместить в одном устройстве обычный Android-планшет и экран для умного дома: при установке на специальную док-станцию его можно было использовать в качестве домашнего дисплея.

В США планшет стоил от $499. В итоге Pixel Tablet продержался на рынке около трех лет и так и остался единственной современной моделью в планшетной линейке Google.

Ранее сообщалось, что компания разрабатывала Pixel Tablet 2 с экраном 120 Гц и поддержкой вывода изображения в 4K. Однако проект якобы отменили из-за сомнений в его прибыльности. По той же причине до рынка мог не добраться и планшет третьего поколения.

При этом владельцы Pixel Tablet пока не должны остаться без обновлений. Google ранее обещала выпускать программные обновления для устройства до июня 2028 года. Об изменении этих планов компания не сообщала.