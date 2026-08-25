Google начала развёртывать Motion Assist в Android 17
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Google начала развёртывать Motion Assist в Android 17

Функция помогает снизить укачивание в движущемся транспорте.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:38
Google начала развёртывать Motion Assist в Android 17

Google, как сообщает источник, начала постепенно развёртывать Motion Assist на устройствах с Android 17. Первой функцией, судя по наблюдениям, получают смартфоны Pixel, однако обновление доступно ещё не на всех моделях.

Motion Assist выводит по краям экрана движущиеся визуальные метки, синхронизированные с перемещением автомобиля. Они должны уменьшать расхождение между тем, что видят глаза, и ощущением движения — одну из причин укачивания при использовании смартфона в дороге.

Для индикаторов доступны выбор цвета, формы и прозрачности, а режим Randomization меняет эти параметры автоматически. После доработки системного API точки отображаются не только поверх приложений, но и над элементами интерфейса Android — уведомлениями, быстрыми настройками и экраном блокировки.

Распространение идёт поэтапно: функция уже замечена на Pixel 11 Pro XL, но отсутствовала на Pixel 10 Pro XL с Android 17. Если Motion Assist не появилась в настройках, обновление могло ещё не дойти до конкретного устройства.

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