Google добавит аналог ChatGPT во все свои сервисы

Google активизировала разработку искусственного интеллекта после того, как OpenAI стала лидером в области генеративных ИИ. Согласно внутреннему распоряжению, собственные ИИ-решения должны будут добавлены во все основные продукты корпорации в ближайшие несколько месяцев. Хотя конкретные решения не были оглашены.

После успеха ChatGPT в Alphabet были ускорены работы по ИИ-направлению, а запуск нового поисковика Microsoft с встроенным чат-ботом только увеличил интерес к этой теме. Однако в Google тестируют десятки версий ИИ и пока неизвестно, какие из них будут выпущены в релиз.

В 2016 году глава Google Сундар Пичаи заявил, что компания ориентирована на искусственный интеллект и для рекламного бизнеса, почты и Google Фото уже используется машинное обучение. Microsoft, в свою очередь, обещает выпустить GPT-4 на будущей неделе.