Microsoft представила новую версию поисковика Bing со встроенным чат-ботом

В рамках закрытого мероприятия для СМИ Microsoft показала обновлённый поисковик Bing. Он поддерживает 100 языков и работает с языковой моделью нового поколения. Пока не сообщается, что это за модель, но, вероятно, это GPT-3.5 или GPT-4.

ИИ улучшит поиск и позволит давать более точные результаты, предлагать подсказки со ссылками на источники и так далее. Обычный вывод поисковика будет слева, подсказки бота — справа.

В поисковую строку можно будет ввести до 1000 символов, запросы же могут быть как предметным, так и абстрактными. К примеру, на презентации боту задали составить туристическую программу на пять дней в Мехико для семейной поездки, после этого — дать короткий пересказ, чтобы отправить его родным по электронной почте.

Ещё одним заданием стало составление рациона для семьи из четырёх человек с опциями для вегетарианцев и тех, кто не любит орехи. После этого из предлагаемого ботом рациона его попросили составить список покупок.

На презентации были и другие примеры работы бота — сравнение данные, переписывание программного кода, публикация данных и так далее.

Как отмечается, новая версия Bing станет доступна во всех странах, но постепенно. Попробовать некоторые функции и добавить себя в лист ожидания можно здесь.