Google Chrome для ПК получил «Автоматические субтитры»

Google выпустила сборку Chrome Canary версии 85.0.4167.0, которая относится к раннему доступу. В её экспериментальных функциях были найдены возможности, которые ранее «прописались» в Android 10. Речь идёт о функцию Live Captions (Автоматические субтитры), которые отныне доступны на всех ПК-платформах — Windows, macOS, Linux и ChromeOS.

Сообщается, что эта функция в виде «заглушки» была добавлена в Chrome Canary ещё весной, но тогда переключатель не активировал возможность. Теперь же она работает.

Суть её состоит в том, что браузер распознаёт аудио или видеоконтент, анализирует звуковую дорожку и вычленяет слова, после чего производится их распознавание и перевод в текст. Подобная система уже давно есть на YouTube, однако другие видеосервисы не поддерживают её. Теперь же обработка будет идти на всех сайтах, где это необходимо.

На мобильных устройствах система также поддерживает разные приложения, но до недавнего времени она была эксклюзивной для избранных моделей смартфонов. Там она работала без подключения к интернету.

Функция отключена по умолчанию. Для активации надо перейти в раздел chrome://flags в браузере, выбрать экспериментальные возможности и найти там флаг Live Captions. После включения нужно перезапустить браузер, чтобы система заработала.