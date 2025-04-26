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В Google Chrome на Android теперь можно открывать PDF-файлы

Но есть нюанс.

Браузер Google Chrome на Android обновился и получил возможность полноценно открывать PDF-файлы. Теперь для этого не нужно устанавливать дополнительные приложения.

Встроенный в Chrome ридер позволяет не только просматривать документы, но и выделять текст маркером, делать заметки с помощью ручки, удалять лишнее ластиком, а также использовать кнопки отмены и повтора действий. Кроме того, в PDF-файлах теперь доступен поиск по тексту.  

Сообщается, что пока функция доступна только в Chrome на Android 15. По слухам, в дальнейшем поддержка распространится на устройства с Android 12 и более поздними версиями.

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Источник:
Android Headlines
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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