В Google Chrome на Android теперь можно открывать PDF-файлы

Браузер Google Chrome на Android обновился и получил возможность полноценно открывать PDF-файлы. Теперь для этого не нужно устанавливать дополнительные приложения.

Встроенный в Chrome ридер позволяет не только просматривать документы, но и выделять текст маркером, делать заметки с помощью ручки, удалять лишнее ластиком, а также использовать кнопки отмены и повтора действий. Кроме того, в PDF-файлах теперь доступен поиск по тексту.

Сообщается, что пока функция доступна только в Chrome на Android 15. По слухам, в дальнейшем поддержка распространится на устройства с Android 12 и более поздними версиями.