Google удалила все продвинутые блокировщики рекламы для браузера Chrome
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Google удалила все продвинутые блокировщики рекламы для браузера Chrome

Пользователям придётся перейти на менее эффективные блокировщики рекламы, либо не обновлять свой браузер.
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Редакция The GEEK вчера в 20:07
Google удалила все продвинутые блокировщики рекламы для браузера Chrome

В прошлом месяце Google заявила, что до конца лета удалит все MV2-расширения из Chrome Web Store, и, этот день настал. С сегодняшнего дня пользователи браузера Chrome больше не смогут устанавливать дополнения, которые были написаны по устаревшему стандарту MV2.

По словам компании, несмотря на то что расширения Manifest V2 удалены из Chrome Web Store, уже установленные дополнения в Chrome версии 138 или более ранних, останутся у пользователей, но не смогут получать обновления, а также не смогут быть переустановлены из Chrome Web Store после их удаления из браузера. В более новых версиях Chrome, MV2-расширения работать не будут.

Google предлагает пользователям обновить свои устаревшие расширения на аналоги, написанные под новый стандарт версии Manifest V3. Проблема в том, что API в MV3 сильно урезан в сравнении со старым в MV2 и предусматривает в работе приложения максимум 30 тысяч фильтров, а общий лимит на все расширения в браузере — 330 000 правил. Чего может быть недостаточно для работы базового списка правил многих расширений, написанных под Manifest V2.

Это означает, что, к примеру оригинальные версии блокировщиков рекламы такие как uBlock Origin, uMatrix и NoScript не смогут использовать свои алгоритмы из-за ограниченной поддержки. Разработчики большинства популярных расширений уже выпустили обновлённые версии своих программ, но из-за ограниченного количества фильтров они хуже работают и пропускают некоторую рекламу, которую пользователю приходится вручную скрывать, прописывая дополнительные инструкции.

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