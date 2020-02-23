Google анонсировала презентацию Android 11
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Новости

Google анонсировала презентацию Android 11

Несколько месяцев идёт тестирование Android 11, а все подробности о новой ОС должны были рассказать на конференции для разработчиков I/O 2020, но её отменили из-за пандемии коронавируса.

Однако Google проведёт небольшое мероприятие в онлайн-формате под названием The Beta Launch Show. Именно на нём расскажут об Android 11 и всех его новых функциях. Для разработчиков предусмотрено дополнительное мероприятие на котором ответят на все вопросы. Для этого нужно заранее написать в Твиттере с хэштегом #AskAndroid.

Мероприятие The Beta Launch Show начнётся 3 июня в 18:00 по московскому времени.

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