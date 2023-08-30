Google случайно раскрыла дизайн Pixel 8 Pro на «живой» фотографии

На протяжении нескольких месяцев в Сети регулярно «всплывала» различная информация касательно Pixel 8 Pro, включая качественные рендеры устройства. Но сегодня, дизайн смартфона случайно был раскрыт самой Google.

Источником утечки стала страница Google Store на которой во вкладке «Подписки и услуги» была опубликована фотография Pixel 8 Pro. Кроме этого, в коде страницы обнаружено следующие упоминание: «Человек принимает звонок на телефоне Pixel 8 Pro в фарфоровом цвете». На данный момент вся информация уже удалена, но редактор профильного издания Android Central успел сохранить изображения.

Судя по опубликованной фотографии, все ранние «утечки» касательно дизайна девайса, были верны. Что касается «железа» Pixel 8 Pro, недавно у нас вышел материал, в котором описаны все известные технические характеристики, приписываемые смартфону инсайдерами.

Презентация Google Pixel 8 Pro ожидается в октябре.