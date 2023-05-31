Google Pixel Watch 2 получат чип Snapdragon и увеличенное время автономной работы

Источники издания 9to5Google поделились подробностями о Google Pixel Watch 2.

Сообщается, что в новых часах в качестве процессора будет использоваться чип серии Snapdragon W5. Ранее ожидалось, что второе поколение умных часов оснастят Exynos W920. Благодаря этим изменениям, вырастет время автономной работы устройства до более чем 2х суток с включенным Always-On Display. Сама емкость батареи, скорее всего, останется такой же.

Также Pixel Watch 2 наделят двумя дополнительными датчиками: непрерывной электродермальной активности (позволяет оценить уровень стресса) и температуры кожи.

Анонс умных часов Pixel Watch 2 от Google должен состояться осенью.