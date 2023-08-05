Google Pixel Watch 2 получат новый процессор и сверхширокополосную связь

Новые часы Google Pixel Watch 2 обещают множество улучшений и новых функций. Пока полная информация о них не раскрыта, но уже известны некоторые детали.

В частности, чип Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 придёт на замену Exynos 9110, который был установлен в первом поколении Google Pixel Watch. Новый четырехъядерный процессор будет работать на частоте 1,7 ГГц, что позволит повысить производительность часов. Также благодаря уменьшенному техпроцессу и технологиям гибернации улучшится автономность устройства. Ёмкость аккумулятора также будет увеличена на 4% и составив 306 мАч.

Другим важным нововведением станет использование сверхширокополосной связи Ultra-Wideband (UWB), что позволит часам точно определять расположение других устройств, как это реализовано в AirTag. Чипы UWB уже применяются в некоторых смартфонах Android и Pixel Watch 2 также получат эту возможность.

Также часы будут поставляться с Wear OS 4 на базе Android 13. Важным преимуществом Wear OS 4 является бесшовное обновление, что позволяет продолжать использовать часы во время установки апдейта, а после завершения произойдёт перезагрузка устройства.

Ожидается, что второе поколение Pixel Watch будет представлено осенью этого года, одновременно со смартфонами Pixel 8.