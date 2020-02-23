Google назвала дату официального анонса Android 11
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Новости

Google назвала дату официального анонса Android 11

Google официально анонсировала свою ежегодную конференцию разработчиков Google I/O 2020. Мероприятие пройдет с 12 по 14 мая в Калифорнии.

Самое главное и интересное на этой конференции — официальная премьера новой Android 11. Организаторы расскажут о новых функциях и возможностях операционной системы. Возможно, в это же время Google запустит полноценную тестовую версию ОС.

Ожидается, что новая операционка будет учитывать все вариации экранов Android-устройств (водопады, врезанные и выдвигающиеся камеры и прочее). Также обновятся функции всплывающих уведомлений, доступа к геопозиции, микрофону и камере. Появится и новый жест Motion Sense, он поможет останавливать музыку.

Android 11

На данный момент компания открыла для разработчиков что-то вроде “почти” бета-версии. В ней разработчики могут первично ознакомиться с Android 11, но это все не то.

Стоимость входа билета на мероприятие составляет $1150. Он один будет действовать все три дня. Если вы студент или преподаватель билет можно купить со скидкой за $375.

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