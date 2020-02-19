Вышел Android 11 для разработчиков
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Новости

Вышел Android 11 для разработчиков

На прошлой неделе Google запустила официальную страницу Android 11 Developer Preview, а уже сегодня новая операционная система доступна для разработчиков. Это пятый раз, когда компания показывает раннюю версию новой ОС.

Традиционно первая версия нового Android появляется к середине марта, но в этот раз Google решила выпустить её на месяц раньше. Стоит отметить, что это не бета-версия, а только превью для разработчиков, чтобы получить от них отзывы.

Выход первой бета-версии произойдёт только в мае текущего когда, а финальный релиз полноценного Android 11 состоится в конце 2020 года. Буква в логотипе отсутствует, поэтому собственного наименования у новой операционки также не будет.

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Android 11 Developer Preview доступна для установки на смартфонах Google Pixel: Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4 и Pixel 4 XL. Первые версии Google Pixel в списке отсутствуют.

Android 11 5g

В Android 11 Developer Preview пока отсутствует множество новых функций, решений и прочего. Однако стоит ждать глубокую интеграцию с сетями 5G, поддержку электронных документов на системном уровне, улучшений в алгоритме камер и повышенную безопасность.

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