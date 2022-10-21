Главный дизайнер Apple Эванс Хэнки покинет свою должность

В Apple снова кадровые перестановки. Через полгода компанию покинет глава промышленного дизайна Apple Эванс Хэнки (Chief Hankey). Она возглавляла эту должность с 2019 года, практически сразу после ухода Джона Айва.

Кто станет её заменой, пока неизвестно. Предположительно, что одним из кандидатов является Ричард Ховарт, занимающий должность главы промышленного дизайна с 2015 по 2017 год.

Под руководством Эванс Хэнки были выпущены iPhone 12, 13, 14 и MacBook с процессором M1. Также Bloomberg отмечает, что уход Хэнки может значительно изменить планы Apple в дизайне новых продуктов.

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