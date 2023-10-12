Генпрокуратура РФ вызвала представителей Wildberries и банков после введения комиссии в 3%

Генпрокуратура России начала проводить проверку «Вайлдберриз» из-за введения 3% комиссии за оплату с карт Visa и MasterCard.

Решение о начале проверки было принято генпрокурором Игорем Красновым. Следователи совместно с представителями Роспотребнадзора и Банка России будут выяснять обоснованность внесенных изменений в условия оплаты товаров на маркетплейсе.

Напомним, что «Вайлдберриз» объявил о введении дополнительной 3% комиссии за использование карт Visa и MasterCard. В компании отметили, указанная комиссия перечисляется банку, занимающемуся обработкой платежей, поскольку сама платформа не имеет возможности осуществлять прямую обработку платежей, совершаемых с карт Visa и MasterCard, выпущенных в России.

При этом другие способы оплаты, такие как карты “Мир” и СБП (система быстрых платежей), остались без дополнительных комиссий.