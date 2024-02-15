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Гарнитуру Apple Vision Pro начинают возвращать в магазины

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Валентин Снежин сегодня в 18:42

С момента начала продаж Apple Vision Pro прошло уже достаточно времени, чтобы шумиха вокруг них утихла. Как и следовало ожидать, после длительного использования многие пользователи буквально понесли свои Vision Pro обратно в магазин и требуют вернуть деньги.

Основная причина — дискомфорт во время использования. Владельцы гарнитуры начинают жаловаться на головные боли и укачивание. Более того, люди жалуются, что устройство перетягивает вниз лицевую часть головы.

Интересна и другая причина — многим пользователям просто удобнее и привычнее работать с физической клавиатурой и мышью.

Ранее учёные из Стэнфордского и Мичиганского университетов изучили влияние Apple Vision Pro на человека. Оказалось, что гарнитура дополненной реальности может привести к проблемам с мозгом.

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Источник:
The Verge
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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