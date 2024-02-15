Гарнитуру Apple Vision Pro начинают возвращать в магазины

С момента начала продаж Apple Vision Pro прошло уже достаточно времени, чтобы шумиха вокруг них утихла. Как и следовало ожидать, после длительного использования многие пользователи буквально понесли свои Vision Pro обратно в магазин и требуют вернуть деньги.

Основная причина — дискомфорт во время использования. Владельцы гарнитуры начинают жаловаться на головные боли и укачивание. Более того, люди жалуются, что устройство перетягивает вниз лицевую часть головы.

Интересна и другая причина — многим пользователям просто удобнее и привычнее работать с физической клавиатурой и мышью.

Ранее учёные из Стэнфордского и Мичиганского университетов изучили влияние Apple Vision Pro на человека. Оказалось, что гарнитура дополненной реальности может привести к проблемам с мозгом.