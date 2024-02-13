Болезнь симуляции: ношение Apple Vision Pro может привести к проблемам с мозгом

Учёные из Стэнфордского и Мичиганского университетов изучили влияние Apple Vision Pro на человека и пришли к неутешительным выводам. Оказалось, что гарнитура дополненной реальности может привести к проблемам с мозгом. Технология «сквозного» просмотра смешивает реальный мир с виртуальной реальностью, что может искажать человеческие сенсорные функции и восприятие пространства. Соответствующая научная статья есть в распоряжении редакции The GEEK.

Надев гарнитуру первый раз исследователям было сложно ориентироваться в пространстве. В частности, в Vision Pro объекты кажутся ближе или дальше, чем есть на самом деле. Все это приводило к «болезни симуляции», которая обусловлена несоответствием между зрительной системой, чувством равновесия и способностью ощущать движение.

По словам учёных, основной проблемой гарнитуры является искажение реального изображения, которое делает мир похожим на отражение в зеркале. Они столкнулись с трудностями при выполнении простых действий, например, нажатие на кнопку лифта, поскольку она казалась дальше, чем была на самом деле. Исследователи сравнили этот опыт с ношением очков-призм, из-за которых предметы кажутся сдвинутыми в одну сторону.

Через несколько часов использования Vision Pro мозг адаптировался к виртуальному миру, и действия стали выполняться без проблем. Однако, после снятия гарнитуры восприятие исследователей было изменено, и теперь реальный мир казался искаженным. Кроме того, фиксировались нарушения когнитивных функций, в частности задержка реакции и пропуск социальных сигналов. Чтобы вновь привыкнуть к реальному миру мозгу потребовалось время.

Авторы подчеркивают необходимость дальнейших исследований для понимания долгосрочных последствий длительного ношения подобных устройств.