ФСБ разрешат отключать в России интернет и мобильную связь

Речь идет о любых других видах связи.
сегодня в 11:11

27 января Госдума рассмотрит в первом чтении поправки в закон «О связи», согласно которым операторы будут обязаны приостанавливать оказание любых услуг связи по запросу ФСБ «для защиты граждан и государства от угроз безопасности».

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что случаи, когда силовики могут потребовать отключить интернет и связь, будут определяться указами президента и постановлениями правительства.

После принятия закона власти смогут приостанавливать любые виды связи. При этом операторы не будут нести ответственности перед клиентами за неисполнение договоров, если действовали по директиве ФСБ.

