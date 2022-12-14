iOS 17 позволит устанавливать приложения из сторонних магазинов

Журналист из Bloomberg Марк Гурман сообщил, что компания Apple планирует добавить возможность установки сторонних магазинов приложений на iPhone и iPad. Это стало следствием нового закона, принятого в ЕС. Речь идёт о создании равных условий для независимых разработчиков. Сейчас программы на iPhone и iPad можно ставить только из App Store (или взламывать защиту системы).

Как ожидается, эта возможность появится в iOS 17, которую покажут в будущем свете, а выпустят ориентировочно в сентябре 2023 года.

На данный момент инженеры пока что рассматривают разные варианты установки программ. В их числе есть установка лишь одобренных приложений. Также ожидается, что новая функция будет запущена только в странах ЕС. Однако если такие же законы примут и в других странах, то возможность наверняка появится и там.

Одним из следствий этого станет возможность покупать приложения дешевле, ведь не нужно будет платить комиссию в 30%, которая есть в App Store. При этом пока не говорится о возможности устанавливать программы из локальных файлов, как APK на Android.

Помимо этого, в 2023 году iPhone лишатся разъёма Lightning и перейдут на USB-C.