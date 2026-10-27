MacBook Pro M6 получил ускоренную память только в версиях от 24 ГБ

Apple представила 14-дюймовый MacBook Pro M6 с пропускной способностью памяти до 170 ГБ/с, но базовая версия с 16 ГБ памяти не получила улучшения.

В конфигурации с 16 ГБ объединённой памяти показатель остался на уровне 153 ГБ/с — как у предшественника с M5. Пропускная способность 170 ГБ/с доступна только в вариантах с 24 или 32 ГБ памяти.

Для сравнения, у MacBook Pro с M5 Pro пропускная способность памяти составляет 307 ГБ/с. У модели с M5 Max показатель достигает 614 ГБ/с.

Новый ноутбук стоит от 1999 долларов за конфигурацию с 16 ГБ памяти и накопителем на 1 ТБ. Максимальные объёмы составляют 32 ГБ и 4 ТБ соответственно. На выбор доступны цвета Space Black и Silver.

Предзаказы откроются в среду, продажи начнутся 6 ноября.