Флагманы Xiaomi 14 и 14 Pro вызвали большой ажиотаж

На прошлой неделе были представлены флагманы Xiaomi 14 и 14 Pro первая партия которых была распродана за считанные секунды сразу после презентации. Полноценный старт продаж смартфонов состоится только вечером 31 октября, но уже сейчас в Китае наблюдается большой интерес к новинкам.
Генеральный директор и основатель Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) опубликовал фотографии сделанные в оффлайн магазинах компании. По словам Цзюня, это люди, которые пришли познакомиться со смартфонами Xiaomi 14 и 14 Pro, а также оформить на них предзаказ.
Напомним, ранее в Китае большой интерес у жителей поднебесной вызвала линейка Huawei Mate 60, которая обошла по продажам серию смартфонов iPhone 15.
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