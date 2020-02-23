Флагман Xiaomi Mi 10 выходит в Европе
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Новости

Флагман Xiaomi Mi 10 выходит в Европе

Презентация флагманского смартфона Xiaomi Mi 10 пройдет 31 марта 2020 года за пределами Китая, об этом компания Xiaomi сообщила официально. Презентацию было решено провести в Индии.

Смартфоны Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro уже были анонсированы в феврале этого года в Китае. Новые флагманы поступили в продажу и пользуются большим спросом. Первые поступившие устройства быстро распродались и теперь компания старается урегулировать вопросы с новой поставкой смартфонов и удовлетворить пользовательский спрос.

Модель Xiaomi Mi 10 Pro подверглась тестированию в лаборатории DxOMark. Ее представители подтвердили, что смартфон стал лучшим по качеству фото, видео и музыкальному воспроизведению.

Xiaomi Mi 10 с и 128 ГБ встроенной флэш-памяти и 8 ГБ оперативной памяти предлагается за 573 доллара в Китае. Отметка в 615 долларов указана за версию с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти, а за 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти просят 673 доллара.

На Xiaomi Mi 10 Pro начальная цена установлена с 716 долларов за версию с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной флэш-памяти. За 859 долларов предлагается старшая версия.

Пока не ясно, какую цену за смартфоны установит Xiaomi за пределами Китая.

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Маргарита Александрова

Маргарита Александрова

Пишу новости о мире гаджетов. Просто, но со вкусом.

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