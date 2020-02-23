Флагман Xiaomi Mi 10 выходит в Европе

Презентация флагманского смартфона Xiaomi Mi 10 пройдет 31 марта 2020 года за пределами Китая, об этом компания Xiaomi сообщила официально. Презентацию было решено провести в Индии.
Смартфоны Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro уже были анонсированы в феврале этого года в Китае. Новые флагманы поступили в продажу и пользуются большим спросом. Первые поступившие устройства быстро распродались и теперь компания старается урегулировать вопросы с новой поставкой смартфонов и удовлетворить пользовательский спрос.
Модель Xiaomi Mi 10 Pro подверглась тестированию в лаборатории DxOMark. Ее представители подтвердили, что смартфон стал лучшим по качеству фото, видео и музыкальному воспроизведению.
Xiaomi Mi 10 с и 128 ГБ встроенной флэш-памяти и 8 ГБ оперативной памяти предлагается за 573 доллара в Китае. Отметка в 615 долларов указана за версию с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти, а за 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти просят 673 доллара.
На Xiaomi Mi 10 Pro начальная цена установлена с 716 долларов за версию с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной флэш-памяти. За 859 долларов предлагается старшая версия.
Пока не ясно, какую цену за смартфоны установит Xiaomi за пределами Китая.
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