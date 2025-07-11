Анонс Infinix Hot 60 5G+ — бюджетник с ИИ-кнопкой и 90 FPS в играх

Infinix представила в Индии первый смартфон новой линейки Hot 60 5G+. Устройство позиционируется как самое доступное решение с 5G и искусственным интеллектом.

Infinix Hot 60 5G+ оснащен 6,7-дюймовым IPS LCD-дисплеем с разрешением HD+ (1600×720 пикселей), частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 700 нит.

Аппаратной основой стал процессор MediaTek Dimensity 7020 5G. Компания заявляет, что Hot 60 5G+ стал первым в своем сегменте смартфоном, способным запускать игры в 90 FPS. Чип работает в паре с 6 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и хранилищем на 128 ГБ.

За фото- и видеовозможности отвечает основная 50-мегапиксельная камера и 8-мегапиксельная селфи-камера. Запись видео на обе камеры поддерживается в разрешении до 2K при 30 FPS.

Одной из фишек Hot 60 5G+ стала ИИ-кнопка «One Tap AI». Она поддерживает однократное, двойное и длительное нажатие, и может быть настроена для работы с более чем 30 приложениями. Ее можно использовать для активации голосового помощника Folax, работы с текстом, поиска и т.д.

Новинка получила аккумулятор на 5200 мАч, быструю зарядку 18 Вт и обратную 10 Вт. Смартфон работает на XOS 15 (Android 15) и будет получать обновления в течение двух лет. Среди других особенностей — поддержка DTS Audio, разъем для наушников 3,5 мм, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и ИК-порт.

В Индии Hot 60 5G+ выйдет в единственной конфигурации 6/128 ГБ и будет стоить 10 499 рупий (~9 500 рублей). Официальные продажи стартуют 17 июля.