Флагман Xiaomi 14 Pro с огромным блоком камер показали на рендерах

Авторитетный инсайдер OnLeaks опубликовал качественные рендеры грядущего смартфона Xiaomi 14 Pro и предоставил точные размеры девайса.

По словам источника, флагман получит габариты 161,6 × 75,3 × 8,7 мм, для сравнения, у предшественника Xiaomi 13 Pro этот показатель составляет 162,9 × 74,6 × 8,4 мм. Но главным внешним изменением станет массивный блок камер с четырьмя сенсорами, который выпирает на 4,4 мм, что доводит толщину смартфона в этой области до внушительных 13,1 мм.

Инсайдеры приписывают девайсу 6,6-дюймовый плоский AMOLED-дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц, флагманский чип Snapdragon 8 Gen 3, аккумулятор ёмкостью 4860 мАч с поддержкой сверхбыстрой зарядки мощностью 120 Вт, главный сенсор камеры с разрешением на 50 Мп, подэкранный сканер отпечатков пальцев, стереодинамики и влагозащиту.

Ранее предполагалось что презентация смартфонов серии Xiaomi 14 состоится в ноябре, но по новой информации, флагманы могут быть анонсированы в этом месяце.