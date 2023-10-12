Стала известна дата анонса Xiaomi 14 и 14 Pro на чипах Snapdragon 8 Gen 3

В этом году Qualcomm представит флагманскую мобильную платформу раньше, чем в предыдущие годы. Анонс чипа Snapdragon 8 Gen 3 состоится на конференции Snapdragon Summit, которая пройдёт на Гавайских островах 24-26 октября.

По словам источника, Xiaomi хочет стать первым производителем смартфонов, который анонсирует свои устройства на чипе Snapdragon 8 Gen 3, и, чтобы это сделать, компания покажет свои флагманы сразу после мероприятия Snapdragon Summit. Это означает, что грядущие смартфоны Xiaomi 14 и 14 Pro будут представлены не позднее 27 октября. Об этой утечке сообщили сразу несколько сотрудников оффлайн магазинов Xiaomi в Китае.

Напомним, недавно у нас вышел материал, в котором описаны все известные технические характеристики, приписываемые смартфону Xiaomi 14 инсайдерами.