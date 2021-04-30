Флагман Sony Xperia 1 III выйдет сначала в Китае

Начиная с 20 мая, в Китае выйдет в продажу флагманский смартфон Sony Xperia 1 III. Таким образом, это будет первый рынок, не считая домашнего, где новинка появится. В России флагман стоит ожидать уже летом.

Версия на 256 ГБ постоянной памяти будет стоить в Поднебесной 1313 долларов, а модель на 512 ГБ — 1468 долларов.

Новинка получит 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 4K, поддержкой HDR, соотношением сторон 21:9 и частотой обновления 120 Гц. Обещана матрица OLED, а также защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus.

Внутри установлен процессор Qualcomm Snapdragon 888, 12 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ постоянной памяти. Есть также слот под карты памяти. Основная камера подучила оптику Zeiss и три 12-мегапиксельных датчика. Поддерживается запись видео 4K с частотой 120 кадров в секунду.

Из мелочей есть разъём под наушники 3,5 мм, стереодинамики с поддержкой технологии Dolby Atmos, аккумулятор ёмкостью 4500 мА•ч и блок зарядки на 30 Вт. До 50% батарея заряжается за полчаса.

Смартфон получил защиту от воды и пыли по стандарту IP68.