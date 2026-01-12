Собрать ПК станет дороже: блоки питания и кулеры поднимутся в цене | The GEEK
close
Новости

Собрать ПК станет дороже: блоки питания и кулеры поднимутся в цене

Китайские поставщики с 1 февраля отменяют все акции и повышают цены минимум на 10%.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 07:30

Собрать ПК в ближайшие месяцы станет дороже. Китайские поставщики блоков питания и систем охлаждения с 1 февраля отменяют все скидки и повышают цены минимум на 10%.

Причина в росте стоимости меди, олова и серебра, которые активно используются в производстве БП, радиаторов и тепловых трубок. По данным отрасли, крупные заводы уже с 6 января перестали принимать заказы по старым ценам, предупредив партнёров о пересмотре прайсов.

Подорожание в первую очередь ударит по массовому сегменту — именно блоки питания и кулеры чаще всего обновляют при апгрейде или сборке нового ПК. Если планировали покупку, окно «по старым ценам» стремительно закрывается.

id·217535·20260111_2150
Lenovo показала самый эффектный моноблок на CES 2026 и iMac на его фоне меркнет
В Китае запретили «скрытые» дверные ручки в электромобилях 
Обзор моноблока AOPEN WA272: универсальный рабочий инструмент для дома и офиса
Клон iPhone 17 Pro вышел в Китае раньше оригинала
Пустышка вместо сигареты: в Китае набирает популярность странное средство от тревоги
Искусственный интеллект стал обязательной частью образования в Китае
Китайские военные инженеры используют DeepSeek в разработке новейших самолётов
Китайские учёные научились лечить рак, маскируя опухоль под ткань свиньи
В Пекине пройдет первый в мире марафон с участием человекоподобных роботов
Intel представила новую линейку процессоров Arrow Lake для ноутбуков
Китай создал собственную «Звезду Смерти»
В Китае запретят продажу MagSafe и других беспроводных зарядок для iPhone
В Китае начнутся продажи мини-ПК Asus ROG NUC 2024
Ситилинк привёз в Россию игровые ПК от Teclast
Владелец AliExpress хочет доставлять онлайн-заказы на ракетах
Китай запретил использовать процессоры Intel и AMD в госучреждениях
Хоррор-игра по мотивам фильма «Пила» готовится к выходу
«Гравитон» представил материнскую плату «Яна»
Delta Computers выпустила компьютеры «Ворон» и «Бобёр»
Bloodborne
Bloodborne может выйти на PC

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  2. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  3. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  4. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  5. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры

  6. Обзор вытяжки Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры
Смотреть все обзоры