Собрать ПК станет дороже: блоки питания и кулеры поднимутся в цене

Собрать ПК в ближайшие месяцы станет дороже. Китайские поставщики блоков питания и систем охлаждения с 1 февраля отменяют все скидки и повышают цены минимум на 10%.

Причина в росте стоимости меди, олова и серебра, которые активно используются в производстве БП, радиаторов и тепловых трубок. По данным отрасли, крупные заводы уже с 6 января перестали принимать заказы по старым ценам, предупредив партнёров о пересмотре прайсов.

Подорожание в первую очередь ударит по массовому сегменту — именно блоки питания и кулеры чаще всего обновляют при апгрейде или сборке нового ПК. Если планировали покупку, окно «по старым ценам» стремительно закрывается.