Флагманский Sony Xperia 1 III показали на рендерах

В сети появились новые изображения будущего флагманского смартфона Xperia 1 III. Сразу обращает на себя внимание конструкция камеры. Похоже, там используется перископная система, что указывает на пятикратный оптический зум. У ранних моделей оптическое увеличение составляет 2-3 раза.

Внутри установлен процессор Snapdragon 888 с модемом 5G. Также отметим экран OLED с диагональю 6,5 дюйма, поддержкой HDR, разрешением 4K и соотношением сторон 21:9 (CinemaWide). У него традиционно узкие рамки.

Возможно, у новинки будет разъём для наушников, а также порт USB Type-C. А вот сканер отпечатка расположится сбоку. Также новинке приписывают слот для карт памяти microSD.

Анонс новинки ожидается в конце февраля или в начале марта.