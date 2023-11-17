Флагман OPPO Find X7 на чипе Dimensity 9300 установил рекорд в AnTuTu

В ближайшее время OPPO представит флагманскую линейку смартфонов Find X7. Одно из этих устройств на базе однокристальной системы Mediatek Dimensity 9300 уже прошло тестирование в бенчмарке AnTuTu и установило мировой рекорд.

Судя по опубликованному скриншоту, в тесте производительности AnTuTu был протестирован смартфон OPPO под кодовым именем PHZ110, который сумел набрать рекордные 2 270 677 баллов, что на сегодня является самым высоким показателем. Для сравнения, первые серийные флагманы на чипе Snapdragon 8 Gen 3 в этой дисциплине показывают значительно меньший результат.

Кроме этого, из бенчмарка стало известно, что тестируемый смартфон помимо чипа Dimensity 9300, оснащён 16-гигабайтами высокоскоростной оперативной памяти стандарта LPDDR5T и быстрым хранилищем объёмом 1 ТБ типа UFS 4.0. В качестве операционной системы указан Android 14, а дисплей девайса поддерживает частоту обновления 120 Гц. Пока неизвестно, тестируемое устройство является ли базовой версией Find X7 или это старшая модификация Find X7 Pro, но в этой линейке ожидается два смартфона на платформе Mediatek.