Глобальная версия Xiaomi Smart Band 7 Pro вышла без NFC

На днях компания Xiaomi анонсировала для европейского рынка смартфоны 12T и 12T Pro, доступные 4K-телевизоры и смарт-браслет Smart Band 7 Pro. Как позже стало известно, последний не получил NFC, хотя прошлые модели браслетов были представлены в двух вариациях: с NFC и без него.

Похоже, что Xiaomi в этом году, сделает браслет с NFC эксклюзивом для китайского рынка. Выйдет ли в будущем что-то подобное для Европы, пока неизвестно.

Стоимость глобальной версии Xiaomi Smart Band 7 Pro составляет 99 евро (~5900 рублей).

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