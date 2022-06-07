USB-C будет обязательным в Европе с 2024 года

В Евросоюзе достигли соглашения по законопроекту, который сделает обязательным наличие разъёма USB-C во всех смартфонах, продаваемых на рынке Европы. Закон касается и iPhone, который поставляется с Lightning.

Законопроект должны одобрить до конца 2022 года, а в силу новые правила вступят осенью 2024 года.

Наличие разъёма USB-C будет обязательным не только для смартфонов, но и для других устройств, включая планшеты, цифровые камеры, беспроводные наушники и портативные консоли.

По слухам, Apple уже ведёт подготовку к принятию нового закона. По информации авторитетного аналитика Мин-Чи Куо, первые iPhone с USB-C могут выйти в 2023 году.

Напомним, инженер Кен Пиллонел переделал существующий аппарат, добавив туда компактную плату и соответствующий порт.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!