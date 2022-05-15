Apple выпустит аксессуары с USB-C в 2023 году

Известный аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что новые аксессуары от Apple будут выпускаться с разъемом USB Type-C. Речь идет о продуктах, которые компания представит вместе с iPhone 15.

По словам Куо, поставщики уже сейчас готовятся к выходу устройств, которые представят только в 2023 году. Среди устройств без Lightning будут AirPods, Magic Keyboard, Magic Keyboard/Trackpad/Mouse, а также MagSafe Battery Pack для iPhone.

Тестирование замены Lightning происходит из-за решения Еврокомиссии — по нему стандартным портом зарядки станет USB-C.

Помимо этого сообщается, что Apple работает над iPhone совсем без портов для зарядки. Однако, эта идея оказалась слишком амбициозной даже для купертиновцев. Такая версия смартфона требует еще долгих технических доработок, поэтому в ближайшее время ее ждать не советуют.

Обновить порты у линейки аксессуаров Apple могут в 2023 году, но сроки могут быть и перенесены.

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