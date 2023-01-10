Dynamic Island может исчезнуть в старших моделях iPhone 16

Популярный и скандальный вырез Dynamic Island в iPhone может исчезнуть уже в будущем году. Как утверждается, в старших моделях iPhone 16 он может перекочевать под поверхность дисплея.

Таким образом, компания Apple может перейти к подэкранной реализации Face ID, сделав сам экран «монолитным». По данным источника, это будет реализовано в моделях iPhone 16 Pro и 16 Ultra (если нынешний флагман Pro Max действительно переименуют).

А вот младшие модели могут лишиться его только через год — в линейке iPhone 17. На данный момент это лишь версия, подтверждения из Купертино пока не поступало.

Отметим, что Apple уже начала тестовую сборку iPhone 15 в Китае. Также напомним, что Dynamic Island появится во всех моделях линейки iPhone 15.