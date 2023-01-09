Новости

Apple начала тестовую сборку iPhone 15

Компания Apple запустила пробное производство смартфонов iPhone 15. Источники издания Economic Daily News сообщают, что компания Foxconn уже получила инструкции на эту тему, что необходимо для наладки производственных линий. Ведь у новой модели будет свой дизайн, для чего требуется переоснащение.

В этом году сборку будут проводить не только в Китае, но и в Индии. Разрыв между странами в этом плане сократится до нескольких недель, тогда как ранее составлял 6-9 месяцев.

Как ожидается, в этом году будет снова четыре модели iPhone — iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. При этом отличия между младшими и старшими моделями продолжат нарастать.

По слухам, новая линейка получит целый ряд обновлений, включая Dynamic Island на всех моделях, более ёмкие батареи и закруглённые спинки. Также ожидается появление порта USB-C и поддержки сторонних магазинов для ЕС.

Теги: 
Источник:
Economic Daily News
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

Последние посты

Комментарии

Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии