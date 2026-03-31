Яндекс Фабрика выпустила линейку саундбаров Tuvio для домашнего кинотеатра

Бренд Tuvio от Яндекс Фабрики представил линейку аудиосистем для телевизоров. В продажу поступили восемь моделей — как простые решения для повседневного просмотра, так и комплекты для создания домашнего кинотеатра.

Базовые саундбары подойдут для просмотра новостей, телешоу и сериалов в небольших комнатах. Модель мощностью 120 Вт оснащена двумя боковыми динамиками, которые разделяют звук на левый и правый каналы, создавая объемное звучание. Более мощная версия на 200 Вт поддерживает технологию Dolby Digital и позволяет лучше различать речь даже в сценах с громкой музыкой или спецэффектами.

Цена базовых саундбаров — от 4 990 рублей.

Для более насыщенного звучания Tuvio предлагает саундбары с сабвуфером. Отдельная колонка отвечает за воспроизведение низких частот, делая басы глубже и добавляя ощущение легкой вибрации. Сабвуфер подключается к саундбару по беспроводу. В линейке доступны четыре варианта мощностью от 320 до 760 Вт с количеством динамиков от 3 до 6.

Цена саундбаров с сабвуфером — от 13 490 рублей.

Тем, кто хочет создать полноценный домашний кинотеатр, предложены комплекты с тыловыми динамиками. В них входят: саундбар, сабвуфер и дополнительные колонки, которые размещаются позади зрителя и распределяют звук по помещению. Доступны две версии: 840 Вт с шестью динамиками и Dolby Digital, а также 960 Вт с восемью динамиками и Dolby Atmos. Все элементы комплекта соединяются между собой по беспроводу.

Цена комплектов с тыловыми динамиками — от 20 990 рублей.