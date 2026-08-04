От Родченко до смартфонов: в Третьяковке покажут кадры, снятые на HUAWEI

Государственная Третьяковская галерея анонсировала выставку «Природа фотографии», посвященную развитию пейзажной фотографии в России. Экспозиция объединит около 130 работ более 30 авторов, созданных с конца XIX века до наших дней. Многие снимки будут представлены публике впервые.

Помимо фотографий из собрания музея, посетители увидят работы победителей конкурса мобильной фотографии HUAWEI XMAGE. Организаторы отмечают, что проект объединяет как профессиональных фотографов, так и любителей, снимающих в том числе на смартфоны.

Экспозиция охватывает разные этапы развития жанра. Среди авторов представлены Евгений Вишняков, Николай Мещерин, Игорь Грабарь, Николай Андреев, Александр Родченко, Вадим Ковригин, Анатолий Ерин, Николай Кулебякин, а также художники группы «Коллективные действия», Франциско Инфанте и Николай Полисский.

Выставка покажет, как менялось восприятие природы в фотографии: от первых работ, вдохновленных живописью, до современных художественных практик, документальной съемки и ленд-арта.

Экспозиция пройдет в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу. Точные даты открытия организаторы объявят позднее.