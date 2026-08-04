Раскрыты полные характеристики HONOR Robot Phone с камерой ARRI

За неделю до официальной презентации в сети появились практически полные характеристики HONOR Robot Phone. Новинка дебютирует 12 августа и станет первым серийным смартфоном компании с выдвижной роботизированной камерой.

По данным инсайдеров, смартфон получит 6,3-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. За производительность будет отвечать Snapdragon 8 Elite Gen 5 в сочетании с оперативной памятью LPDDR5X Ultra и накопителем UFS 4.1.

Главной особенностью станет роботизированный модуль камеры. В его состав войдут основной сенсор на 200 Мп с трехосевым механическим подвесом, 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и перископический телевик на 200 Мп. Смартфон также получит фирменный процессор обработки изображений Honor Yuguang H1 и технологии, разработанные совместно с производителем профессиональных кинокамер ARRI.

Среди других характеристик называются аккумулятор емкостью 6100 мА·ч, поддержка проводной зарядки мощностью 120 Вт, защита корпуса по стандартам IP68/IP69, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, ИК-порт и стереодинамики.

Официальная презентация HONOR Robot Phone состоится 12 августа в Китае. Тогда же компания раскроет цену и сроки начала продаж.