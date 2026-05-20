Dreame выпустила в России беспроводную газонокосилку A1 Pro 2000

Dreame выпустила в России беспроводную роботизированную газонокосилку A1 Pro 2000. Одной из особенностей новинки стала система с 3D LiDAR-навигацией, которая позволяет задать границы участка, зоны кошения и запретные области через приложение.

Газонокосилка рассчитана на участки до 2000 м² и может обрабатывать до 1000 м² за сутки. Высота среза регулируется в диапазоне 30-70 мм. Также устройство «видит» деревья, мебель, игрушки и даже домашних животных, обходя их в процессе работы.

A1 Pro 2000 способна работать на сложном рельефе с уклоном до 45%. При разряде батареи робот автоматически возвращается на базу, а затем продолжает работу с места остановки.

Дополнительно предусмотрены датчик дождя, защита корпуса по стандарту IPX6, быстрая замена ножей и гибкое управление зонами кошения через приложение. Также заявлена поддержка двух независимых карт для разных участков.

Газонокосилка Dreame A1 Pro 2000 доступна в России по цене от 179 990 рублей.