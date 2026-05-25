Роналду будет продвигать технику Dreame по всему миру

Dreame объявила о глобальном партнёрстве с Криштиану Роналду. Футболист стал международным амбассадором бренда и будет участвовать в продвижении техники компании в рамках кампании Dreame to Win. Инфоповод подтверждён международными публикациями от 25 мая 2026 года.

Для Dreame сотрудничество с Роналду выглядит не просто как имиджевая рекламная сделка, а как попытка закрепиться в премиальном сегменте умной бытовой техники. Компания продвигает себя как производитель устройств для уборки, ухода за домом и персонального ухода, делая акцент на высокоскоростных двигателях, автоматизации и системах на базе ИИ.

В рамках партнёрства образ Роналду будут использовать в ключевых категориях Dreame. Среди них указаны решения для интеллектуальной уборки дома и внешних пространств, крупная бытовая техника, устройства для персонального ухода и малая кухонная техника.

Сама кампания получила название Dreame to Win. В компании связывают её с идеей дисциплины, эффективности и стремления к результату, то есть с образом, который давно закрепился за Роналду в спорте и рекламе. Футболист в заявлении отметил, что выбирает партнёров, разделяющих его стремление к совершенству и высокому уровню работы.

Для рынка бытовой техники такой ход понятен: Dreame пытается выйти за рамки восприятия бренда как производителя роботов-пылесосов и закрепить за собой более широкую экосистему устройств для дома. Роналду в такой конструкции работает как универсальный символ премиальности, результата и глобального масштаба.