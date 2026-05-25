Роналду будет продвигать технику Dreame по всему миру | The GEEK
Новости

Роналду будет продвигать технику Dreame по всему миру

Сотрудничество станет частью кампании Dreame to Win и охватит ключевые категории устройств компании.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 15:40
Роналду будет продвигать технику Dreame по всему миру

Dreame объявила о глобальном партнёрстве с Криштиану Роналду. Футболист стал международным амбассадором бренда и будет участвовать в продвижении техники компании в рамках кампании Dreame to Win. Инфоповод подтверждён международными публикациями от 25 мая 2026 года.

Для Dreame сотрудничество с Роналду выглядит не просто как имиджевая рекламная сделка, а как попытка закрепиться в премиальном сегменте умной бытовой техники. Компания продвигает себя как производитель устройств для уборки, ухода за домом и персонального ухода, делая акцент на высокоскоростных двигателях, автоматизации и системах на базе ИИ.

В рамках партнёрства образ Роналду будут использовать в ключевых категориях Dreame. Среди них указаны решения для интеллектуальной уборки дома и внешних пространств, крупная бытовая техника, устройства для персонального ухода и малая кухонная техника.

Сама кампания получила название Dreame to Win. В компании связывают её с идеей дисциплины, эффективности и стремления к результату, то есть с образом, который давно закрепился за Роналду в спорте и рекламе. Футболист в заявлении отметил, что выбирает партнёров, разделяющих его стремление к совершенству и высокому уровню работы.

Для рынка бытовой техники такой ход понятен: Dreame пытается выйти за рамки восприятия бренда как производителя роботов-пылесосов и закрепить за собой более широкую экосистему устройств для дома. Роналду в такой конструкции работает как универсальный символ премиальности, результата и глобального масштаба.

Обсудить

Главное по теме

Новости Dreame выпустила в России беспроводную газонокосилку A1 Pro 2000

Устройство получило 3D LiDAR-навигацию, управление с помощью приложения, а также защиту от дождя и высокую автономность.
Новости Dreame представила в России четыре новых пылесоса Новости Dreame выпустила в России легкие вертикальные пылесосы R20 CE, R10S Plus и R10S Slim

Похожие материалы

Tuvio Яндекс Фабрика выпустила линейку саундбаров Tuvio для домашнего кинотеатра

В нее вошли сразу восемь моделей различной мощности, в том числе с сабвуфером и тыловыми динамиками.

 Dreame Dreame показала люксовые смартфоны Aurora за $10–15 тысяч

Компания показала люксовую линейку Aurora с отделкой из золота и драгоценных камней.

 Dreame Dreame G12 вышел в России — самый тонкий пылесос для сухой и влажной уборки

Мощность всасывания 25 000 Па, ультратонкий и легкий корпус с наклоном в горизонтальное положение.

 Dreame Роботы-пылесосы Dreame F20, F21 и F21 Plus с силой всасывания 20 000 Па вышли в России

Доступные устройства для дома с флагманскими характеристиками.

Скидки и подборки

Лучшие компактные планшеты 2026: 5 моделей, которые помещаются в руку ИИ переезжает из приложений в карманы: 5 носимых гаджетов 2026, за которыми стоит следить 5 аксессуаров для iPhone, без которых Pro-модель работает на половину мощности 5 отличных смартфонов до 25 000 рублей, которые можно купить прямо сейчас 5 альтернатив WHOOP без подписки в 2026 году: какой безэкранный браслет выбрать Подарки на 8 Марта: лучшие идеи для любого бюджета от 3 000 до 19 000 ₽

Последние новости

Samsung готовит Galaxy Z Fold 8 Ultra и новый Fold 8 Wide Epic Games показала первую игру на Unreal Engine 6 Vivo выпустила бюджетный Y600 Turbo с внушительной батареей на 9020 мАч Xiaomi готовит к выходу Smart Band 11 Huawei представит серию Nova 16 в Китае 1 июня Все новости
Тренд
iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублейiQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублей

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор iQOO 15R: честный субфлагман или просто крепкий середняк?

    Обзоры

  2. Обзор Realme 16 5G: тонкий, живучий, с зеркалом. Баловство или гениальная идея?

    Обзоры

  3. Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: настоящий фотофлагман, у которого всего одна проблема

    Обзоры

  4. Обзор HONOR 600 Lite: удачная работа над ошибками с ложкой дёгтя

    Обзоры

  5. iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман с вентилятором внутри

    Обзоры

  6. Обзор Baseus Inspire XH1: оранжевые наушники с тюнингом от Bose и автономностью на две недели

    Обзоры
Смотреть все обзоры