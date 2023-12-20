Нейросеть «Товарищ майор» для определения владельцев Telegram-каналов создали в России

В России разработали нейросеть «Товарищ майор», способную деанонимизировать владельцев Telegram-каналов. Сейчас продукт находится на стадии внутреннего тестирования в компании T.Hunter.

ИИ анализирует информацию о каналах и администраторах, собирая данные из описаний, постов, метаданных файлов, стикерпаков, документов, видео и других источников. Разработанная для частных и государственных организаций, занимающихся кибербезопасностью, нейросеть эффективнее человека анализирует утечки данных.

О том, насколько действительно эффективно она работает и можно ли обойти ИИ, неизвестно. Запуск полноценной версии запланирован на 2024-2025 годы.