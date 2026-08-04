Telegram исчез из App Store на несколько часов. Apple объяснила причину

Пользователи заметили, что Telegram пропал из App Store в ночь на 4 августа. Спустя несколько часов приложение снова стало доступно для загрузки.

Позже Apple сообщила, что временно удалила Telegram из-за нарушения правил магазина. Во время проверки компания обнаружила в мессенджере материалы, связанные с сексуальным насилием над детьми.

После того как разработчики Telegram удалили запрещенный контент, Apple восстановила доступ к приложению в App Store.

После возвращения мессенджера официальный аккаунт Telegram в X опубликовал сообщение: «Слухи о моей кончине сильно преувеличены».