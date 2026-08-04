«Яндекс Браузер» стал самым скачиваемым приложением в App Store и Google Play

Яндекс Браузер занял первое место по количеству загрузок в App Store и Google Play среди российских пользователей. Одной из причин роста популярности стало расширение использования национальных сертификатов безопасности российскими банками и компаниями.

Среди доступных в браузере сервисов — сайты Сбера, Т-Банка, ВТБ, Совкомбанка, Русского Стандарта, УБРиР, Банка «Хлынов», Абсолют Банка, Металлинвестбанка, Генбанка, ББР Банка, Газпромбанка, Альфа-Банка, Россельхозбанка, МКБ, ПСБ, ДОМ.РФ, Росбанка, «Санкт-Петербурга», Ак Барс Банка, Новикомбанка, АБ «Россия», «Уралсиба», МТС Банка, ВБРР, Транскапиталбанка, Экспобанка, ЗЕНИТа и Ренессанс Банка. Также корректно открываются сайты крупных российских компаний, включая «Сургутнефтегаз», «Роснефть» и АЛРОСА.

Поддержка национальных сертификатов и ГОСТ TLS реализована в Яндекс Браузере уже несколько лет. Благодаря этому пользователи могут получать доступ к защищённым ресурсам без дополнительной настройки.

Ранее сообщалось, что после перехода ряда организаций на сертификаты Национального удостоверяющего центра (НУЦ) Минцифры некоторые сайты банков перестали открываться в популярных зарубежных браузерах, которые не поддерживают российские сертификаты.