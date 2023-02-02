Дизайнер выпустил транспорт Exo-Line, на котором нужно лежать во время езды

Мюнхенский дизайнер Андреа Мочеллина представил свой необычный транспорт — Exo-Line. Это рама с тремя колесами, аккумулятором и двигателем, которым можно пользоваться, лежа на нем. Управление в Exo-Line происходит за счет смещения центра тяжести, как при езде на велосипеде. Пользователь может регулировать скорость с помощью пульта управления рядом с ручкой.

По словам разработчика, Exo-Line позволяет «воссоединиться» с самокатом и испытывать «физически увлекательный опыт поездки». К тому же, устройство можно сложить, как рюкзак.

Однако, отсутствует подвеска или система амортизации, поэтому вряд ли Exo-Line подойдет для езды по обычным дорогам.

Информация о технических характеристиках, цене и других деталях пока недоступны.