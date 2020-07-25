Дизайнер представил свое видение очков Apple iGlass

Канадский дизайнер Искандер Утебаев опубликовал в Instagram два ролика, которые демонстрируют его видение умных очков компании Apple.

Учитывая, что официального названия и дизайна пока нет, специалист именует новинку Apple iGlass. И выглядит устройство потрясающе.

Первый ролик стилизован под официальные рекламные видео компании. А вот второй представляет собой почти что живое использование устройства. В нём видно, как данные накладываются на реальный мир. К примеру, на клавиатуре MacBook появляются дополнительные символы. Также можно менять уровень яркости, чтобы внешние раздражители не отвлекали от работы.

Как ожидается, очки должны получить экран с высоким разрешением. Обработкой данных будет заниматься iPhone или iPad, что позволит удешевить сами очки и сделать их легче. Ранее источники сообщали, что для устройства разрабатывается своя операционная система rOS, которая будет поддерживать жестовое и голосовое управление, а также сенсорные панели.

На данный момент корпорация никак не комментирует утечки и дизайнерские решения, а также не уточняет, когда выпустит готовый продукт. Предполагается, что он выйдет в 2021-22 годах, однако это лишь мнение инсайдеров и наблюдателей рынка. Не исключено, что новинка задержится куда дольше.