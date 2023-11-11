Субботний дайджест №2

Продолжаем развивать тему еженедельных дайджестов с самыми интересными новостями за прошедшую неделю. Это позволит вам быть в курсе всех событий и прочитать их кратко на одной странице.

Вот интересного произошло с 6 по 11 ноября:

Официальный анонс GTA VI

Rockstar Games в своем аккаунте в социальной сети X (Twitter) официально анонсировала новую часть серии Grand Theft Auto и назвала дату выхода первого трейлера долгожданной игры.

В следующем месяце студии исполняется 25 лет. В связи с этим в начале декабря разработчики опубликуют первый трейлер GTA 6, написал президент Rockstar Games Сэм Хаузер.

На этом фоне вспомнили, что нам можно ожидать от новой игры Рокстаров.

Valve анонсировала новую версию Steam Deck

Главными фишками устройства является OLED-экран и улучшенная автономность. Анонсированы сразу три версии консоли: базовые – на 512 ГБ и на 1 ТБ, Limited Edition – на 1 ТБ в особенном дизайне.

Устройства оснащены 7,4-дюймовым HDR OLED-экраном (1280х800, 90 Гц), батареей на 50 Вт·ч, которая позволяет играть от 3 до 12 часов, быстрой зарядкой, модулем Wi-Fi 6E, 6-нанометровым процессором Zen 2 4c/8t (2,4-3,5 ГГц) и 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5. Помимо увеличенного хранилища старшая версия получила специальное антибликовое стекло.

Цены новые Steam Deck:

512 ГБ – $549 (~50500 рублей)

1 ТБ – $649 (~59700 рублей)

1 ТБ (Limited Edition) – $649 (~59700 рублей)

Яндекс представил «Станцию Миди»

Новинка выполнена в дизайне второй версии «Станции», но получила меньшие габариты. На корпусе устройства предусмотрен LED-дисплей, который показывает время или погоду, а сверху есть круговая подсветка для отображения эмоций «Алисы». По словам компании, «Станция Миди» оснащена «нейронным процессором», который своими силами обрабатывает команды к голосовому ассистенту «Алиса» без отправки данных в облако, что позволяет ускорить обработку задач.

Станция Миди получила три динамика общей мощностью 24 Вт, из которых два высокочастотных и один низкочастотный. Для сравнения, во второй «Станции» аудиосистема на 30 Вт, а в «Станции Макс» — на 65 Вт.

«Станция Миди» поступит в продажу 16 ноября, в этот день Яндекс раскроет стоимость устройства и покажет мини-сериал YaC 2023, который подробно расскажет о всех характеристиках колонки.

В продажу вернулся компактный iPhone 12

Речь идёт о модели iPhone 12 mini, который стал доступен к покупке на сайте Apple в США. Смартфон продаётся как восстановленное устройство и доступно в единственной конфигурации памяти на 256 Гб, цена составляет 529 долларов (48 700 ₽). На данный момент это единственное предложение, которое позволяет пользователям приобрести компактный смартфон Apple по официальным каналам.

Самокаты под запретом

ГИБДД предлагает запретить езду на электросамокатах до 18 лет. Это решение связано с ростом аварий, в которых участвуют электросамокаты.

Замначальника УГИБДД по Москве Евгений Логиновский отметил, что за последние 10 месяцев произошло около 300 ДТП, в которых участвовали СИМ. Все эти инциденты произошли с участием несовершеннолетних лиц.

Помимо этого, в поправках к Правилам дорожного движения предлагается ограничить права пользователей СИМ следующим образом: запрет на покидание места ДТП, употребление алкоголя и других веществ после аварии, а также обязанность оказывать помощь пострадавшим.

МТС отменил платную раздачу интернета со смартфона

Оператор МТС все-таки принял решение отменить платную раздачу интернета со смартфона. Как рассказали представители компании, решение об отмене платы за раздачу интернета на тарифах с предоплаченными пакетами трафика принято для «создания наиболее комфортных условий потребления мобильного интернета для абонентов МТС».

Ранее отменить платную раздачу трафика со смартфона обязались «МегаФон», «билайн» и Tele2. Это произошло после того, как в сентябре Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предъявила претензии в адрес четырех крупнейших операторов мобильной связи страны. Ведомство потребовало от компаний в течение месяца отменить взимание платы за раздачу интернета с мобильного телефона.

PlayStation 5 Slim поступила в продажу

В прошлом месяце Sony анонсировала PlayStation 5 Slim, которая должна заменить оригинальную модель, представленную три года назад. На днях новинка поступила в продажу в некоторых регионах.

Обновлённая консоль уже доступна к покупке в США и Канаде. На маркетплейсе Walmart комплект PS5 Slim с игрой Marvel’s Spider-Man 2 продают за 499 долларов (45 950 ₽), что немного дешевле чем «голая» консоль в официальном магазине Sony. Вариант с Call of Duty: Modern Warfare III и дополнительными аксессуарами стоит 609 долларов (56 100 ₽).

В официальном магазине Sony консоль PS5 Slim с дисководом можно приобрести за 499,99 долларов (46 050 ₽), модель без оптического привода, но с игрой Call of Duty: Modern Warfare III предлагается за аналогичную сумму.

В России PlayStation 5 Slim ещё не поступила в продажу, но предзаказ уже можно оформить.

На этом субботний дайджест заканчивается. Хороших выходных и увидимся в следующую субботу!