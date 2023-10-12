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В России стартовали предзаказы на обновленные консоли PlayStation 5

Сервис CDEK.Shopping начал принимать предзаказы на обновленные версии PlayStation 5. Заказать можно, как стандартную PlayStation 5 Slim Digital Edition, так и Sony PlayStation 5 Slim с оптическим приводом.

PlayStation 5 Slim Digital Edition доступна за 67 620 рублей, в то время как версия с оптическим приводом оценивается в 73 751 рубль. В стоимость уже входит доставка из ОАЭ и все таможенные расходы.

Новая версия Slim стала более компактной и получила новую подставку. К тому же, SSD-накопитель вырос до внушительных 1 ТБ, что придаёт ей дополнительное преимущество.

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Источник:
CDEK.Shopping, The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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